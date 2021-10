Torino impazzisce per l'Italia in finale: festa sregolata in un centro invaso da bandiere tricolore [FOTO e VIDEO]

Un urlo di gioia dopo il rigore di Jorginho, un boato. E poi il delirio. Torino impazzisce per l'impresa dell'Italia di Roberto Mancini, in finale del campionato Europeo dopo aver battuto ai calci di rigore la Spagna.

Dopo aver sofferto, i torinesi si sono riversati in centro per una festa sregolata, senza freni e senza regole. Migliaia i cittadini, soprattutto giovani, che hanno letteralmente paralizzato la viabilità in via Po e piazza Vittorio Veneto, cuore dei festeggiamenti. Un momento di gioia tanto atteso quanto inaspettato, perché in pochi a inizio torneo credevano che l'Italia potesse arrivare in finale.