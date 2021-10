A Bardonecchia dal 10 luglio la mostra fotografica "Un viaggio intorno all'acqua"

La Biblioteca Civica di viale Bramafam di Bardonecchia organizza nella vicina palestra scolastica, la mostra “Un viaggio intorno all’acqua”, a cura di Marisa e Manuel Torello, con foto di Aldo Molino, presenti all’inaugurazione di sabato alle 10.30 con, a seguire, una visita guidata sino alle 12.00.

La mostra è il primo di alcuni incontri, sempre in programma nella Biblioteca Civica, con gli amici del Gruppo Archeologico "Ad Quintum": venerdì 16 luglio, ore 10.30: "Scavi in Val di Susa - Curiosità" con Giusi Gambino, ricercatrice storica; sabato 7 agosto, ore 10.30: "Non solo di acqua, ma anche di vino" con Gian Paolo Spaliviero, archeologo e scrittore e sabato 14 agosto, ore 10: "Il Forte di Exilles e le difese naturali in Val di Susa" con Ester Scaglia, ricercatrice storica.

“Un viaggio intorno all’acqua” è visitabile sino a giovedì 26 agosto nell’attigua palestra con entrata in viale Bramafam, 17 con i seguenti orari: lunedì 9.30 - 12.30; martedì 9.30 - 12.30; mercoledì 9.30 - 12.30; giovedì 9.30 - 12.30, 14 - 18; venerdì 9.30 - 12.30, 14 - 18 e sabato 9.30 - 12.30