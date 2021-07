Comunali, Carretto replica ai Verdi: "Ambientalismo valore universale, non marketing elettorale"

"L'ambientalismo è un valore universale, in cui crediamo, e non una questione di marketing elettorale". Così Damiano Carretto replica ai Verdi Torino e Piemonte, che questa mattina hanno annunciato di essere pronti alle vie legali contro il candidato sindaco di "Torino Verde". Gli ambientalisti questa mattina hanno accusato il consigliere M5S di aver scelto un nome ed un simbolo per la sua lista, che si presenterà alle Comunali, identici a quelli del partito “green”.

"Incredibile che qualcuno pensi di avere l'esclusiva del termine 'verde'"

Critiche che Carretto respinge, spiegando di aver "aperto un cantiere che si chiama Torino Verde perché il mondo contemporaneo, la crisi economica e la pandemia ci hanno imposto una sfida epocale: invertire la rotta e cambiare modello di sviluppo economico per salvare il Pianeta". "Riteniamo incredibile - aggiunge - che qualcuno pensi di avere l'esclusiva sul termine 'verde'".

"Con i Verdi stesse basi, ma partiti da sponde differenti"

E il consigliere comunale del M4O sottolinea di avere "basi" comuni con i Verdi, pur essendo "partiti da sponde differenti". Se il Movimento 4 Ottobre ha raccolto in questi anni i transfughi del M5S, il partito ambientalista al momento fa parte della coalizione di centrosinistra alle Amministrative. "Mai sottostare a forze politiche legate a cemento e Tav" "Non crediamo di essere unici, - aggiunge Carretto - ma coerenti sì. Per questa ragione non potremmo mai sottostare forze politiche ancora saldamente legate ad una visione del mondo vecchia in cui primeggiano cantieri, cemento, parcheggi, TAV e tangenziali". "Sempre aperti al confronto e al dialogo, crediamo che questi siano i veri temi da affrontare, non certo pittogrammi e colori" conclude.