Domani Meloni a Torino per Damilano. Comba (FdI): "A Torino colmato vuoto di Pd e M5S"

Comba (FdI): "Crescita di FdI "sedimentata". Siamo il primo partito perché coerenti"

"A livello italiano - conferma il portavoce regionale di FdI Piemonte Fabrizio Comba - siamo quasi, se non certamente, il primo partito. A differenza di altri soggetti politici la nostra crescita è stata sedimentata, non a picco verticale: il nostro attuale consenso è "fidelizzato", non frutto di un'emozione". Uno scenario affine a quelle regionale per Comba, che tira una stoccata agli alleati della Lega: "Chi da un voto a FdI è come se lo mettesse in cassaforte. Non abbiamo mai avuto allenze a geometria variabile, né con il Pd né con il M5S: noi vogliamo governare con il centrodestra".