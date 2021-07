Torino-Lione, affidati lavori per 3 miliardi per la realizzazione del tunnel del Moncenisio. "Ipotesi 2032 è realistica"

Assegnati lavori per 3 miliardi di euro per il tunnel del Moncenisio

Tre miliardi di lavori per la Torino-Lione, in attesa che si arrivi a coinvolgere direttamente anche il territorio italiano. Si compie oggi un nuovo passo avanti per la grande infrastruttura che interessa (non senza confronti anche piuttosto accesi) la Valle di Susa e non solo. Una vicenda che ormai ha un passato consistente alle spalle, ma che vive un giorno chiave con l’affidamento di tre quarti delle gare per il tunnel alla base del Moncenisio. "Un passaggio fondamentale per il corridoio "Mediterraneo" che dovrà congiungere la Spagna all'Ungheria, attraversando regioni che rappresentano il 17% del pil comunitario", spiegano i responsabili dell'opera.

Quattro sezioni, tre in Francia e una in Italia Quattro le sezioni in tutto, tre in territorio francese (interessate dalle assegnazioni di oggi) e una su versante italiano, che sarà avviata nei prossimi mesi. "Abbiamo sette cantieri importanti già in corso, parecchi dei quali hanno connessione diretta con i lavori approvati oggi - spiega Mario Virano, direttore generale di Telt - dai lavori nella piana di Saint Jean de Maurienne ad altri interventi già in realizzazione. Con il completamento dei lotti sul lato-Francia si arriverà all'80% dell'opera".





[La suddivisione geografica del tunnel di base della Torino-Lione]



Il lotto Tre dalla lunghezza di 3 chilometri e 70 mesi di tempo di realizzazione, ha un valore di 228 milioni di euro e andrà da Saint Julien Montdenis a Saint Martin La Porte: un intervento particolarmente complesso perché nonostante la lunghezza ridotta ci si trova in un'area che non permette l'uso della fresa e dunque serviranno scavi tradizionali e non meccanizzati. È stato attribuito a Implenia Suisse e alle aziende collegate, un raggruppamento svizzero-franco-italiano. "Tutte le gare si sono svolte in periodo di Covid - aggiunge Virano - con un tempo di analisi piuttosto lungo per ottenere il miglior risultato tecnico-finanziario". Il lotto Due completa gli scavi del tunnel di base sud: si tratta di 23,1 chilometri (per 1,43 miliardi) tra Saint Martin La Porte a Modane e con tempistiche che saranno comprese tra i 57 e i 65 mesi, poiché suddivisa in due interventi separati e contemporanei. "Tre frese lavoreranno nello stesso momento - dice Virano -, mentre altre lavorazioni useranno tecniche tradizionali. Si lavorerà sulle due canne, ma anche sui bypass per permettere interventi e sicurezza". L'aggiudicazione è stata attribuita a Vinci construction Grand Projects, a capo di un raggruppamento franco-italiano.

Il lotto Uno, invece, è quello che andrà a connettersi con il lotto italiano: parte dal cuore della montagna dove attualmente si stanno scavando pozzi di areazione. Il valore è di 1,47 miliardi, per una lunghezza di 21,9 chilometri per senso di marcia e una durata di 72 mesi. "Si scaverà con l'impiego di due frese in contemporanea - dice ancora Virano - e una parte in maniera tradizionale". Ad aggiudicarselo, Eiffage Genie Civil, capogruppo di un insieme di aziende anche in questo caso franco-italiano.

Cosa succede in Val di Susa?

"Resta da appaltare il lotto italiano, fino a Susa: 1 miliardo circa di valore per 12,5 chilometri e la conclusione della gara di assegnazione entro qualche mese - dice ancora Virano -. In questo caso le frese al lavoro saranno di nuovo due, per un totale di sette complessive. Entro le prossime settimane cominciamo a preparare approfondimenti e gara per attrezzaggio tecnologico dell'intero tunnel di base che sarà inserito in opera man mano che le opere di ingegneria civile saranno completate e la galleria sarà disponibile. Un appalto per quasi 2 miliardi di euro. E poi lavoreremo anche alle stazioni di Saint Jean de Maurienne e quella di Susa".

Conclusione? Sul 2030 pesa l'effetto Covid

Ma i numeri che più interessano sono quelli delle date: il cronoprogramma. "Il Covid ha pesato per circa un anno di ritardo - dice Virano -. Ne prendiamo atto, ma riteniamo che rispetto alla data del 2030 ci possa essere un prolungamento almeno di 12 mesi, per arrivare ragionevolmente al 2032. Ma stiamo verificando se riusciremo a indicare un orizzonte temporale diverso e monitoriamo i lavori per rilevare intoppi, anche burocratici". E sul fronte del Commissario di Governo: "Ogni strumento è utile, la necessità resta", dice Virano.

Le ricadute sul territorio, tra benefici e ambiente

I lavori dovranno essere accompagnati anche da ricadute benefiche per i territori interessati dai cantieri. "Stimiamo la nascita di circa 6000 i posti di lavoro, diretti e indiretti, che potranno derivare dalle assegnazioni di questi primi tre lotti, accompagnati dagli strumenti che si muovono in parallelo su localizzazione maestranze, ristorazione e servizi connessi ai cantieri - dice ancora Virano -. Peraltro, la percentuale del personale che deriva dai territori è superiore al 50%. Sul versante italiano valgono i Patti per il territorio attivati con una legge regionale apposita. Inoltre abbiamo chiesto alle aziende di utilizzare alimentazioni energetiche pulite, mettendo in atto anche tutte le misure per la tutela della biodiversità".

Lotta alle infiltrazioni mafiose: un caso unico in Europa

Tra i temi che si muovono di pari passo con le opere infrastrutturali c'è quello della difesa dalla criminalità. "La lotta alle infiltrazioni mafiose per noi è fondamentale ed è stato messo in campo uno strumento essenziale, anche se ci sono legislazioni differenti tra Italia e Francia - dice Virano -. Siamo il primo caso in Europa di gestione unitaria e integrata delle procedure anti mafia, al di là di dove si trovino i cantieri. La normativa è mutuata da quella italiana e le eventuali interdittive saranno pronunciate in maniera congiunta tra le prefetture di Torino e Lione, mentre la lista bianca delle aziende in regola è unitaria e binazionale".





[Le tappe della realizzazione della Torino-Lione]

Radicova: "Grazie anche a chi ci ha criticato"

"Il ringraziamento va a chi è andato avanti con impegno per questo traguardo e per questo progetto comune, nonostante le difficoltà - dice Iveta Radicova, coordinatrice del Corridoio Mediterraneo della Rete TEn-T della Ue - Ma anche i messaggi di critica che abbiamo ricevuto: senza avere un dibattito, alla fine non ci sarebbero stati progetti comuni. Tutti gli attivisti sociali, i volontari, le Ong e gli esperti insieme hanno portato avanti timori e preoccupazioni. Ogni messaggio è stato oggetto di valutazione e ci ha aiutato a trovare soluzioni migliori per diminuire o cancellare il rischio".

"Non ci sono dubbi che è diritto di tutti avere un futuro di salute per tutti e cambiare verso le ferrovie è un modo per diminuire emissioni, dunque l'inquinamento e migliorare la qualità della vita e dell'ambiente. Possiamo ottenere risultati concreti per la vita delle generazioni future".

"Grazie alla delibera del Cda Telt c'è finalmente nuovo impulso per la Tav, con un'operazione da circa 3 miliardi di euro, che aiuterà tanti lavoratori nell'immediato e tantissimi nel futuro. Questo grande risultato arriva dopo anni di duro lavoro", sottolinea l'assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Grugliasco Raffaele Bianco. "Sono contento di aver fatto la mia parte, anche quando a sostenere l'opera, che oggi quasi più nessuno mette in dubbio, eravamo una decina scarsa in tutta Italia".

“Con l’affidamento da parte di Telt dei lavori per realizzare lo scavo del tunnel di base nel versante francese viene impressa alla Tav una sensibile accelerazione”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio. “Ora diventa indispensabile che anche Ferrovie dello Stato si attivi per progettare e completare il tratto nazionale da Orbassano a Torino o rischiamo di ritrovarci un tunnel nuovo scollegato dalla rete nazionale".