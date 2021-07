Lotta ai topi d'auto: denunciato un uomo che si aggirava con arnesi da scasso tra i parcheggi del centro

Si stava aggirando - in quella che sembrava una vera e propria ispezione - tra i parcheggi a pagamento di corso Re Umberto angolo Matteotti. Non è sfuggito all'attenzione di alcuni agenti di Polizia, che stavano effettuando alcuni controlli a seguito di segnalazioni di furto a bordo di automobili e di denunce ricevute recentemente.



Una volta fermato, il 39 enne tunisino ha inveito contro i poliziotti e la Repubblica Italiana e ha cercato in tutti i modi di eludere il controllo. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni attrezzi da scasso per serrature speciali. Gli agenti verificavano che i telecomandi fossero funzionanti: uno di essi riusciva a inibire il sistema di sicurezza di un’autovettura di servizio. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli o oggetti atti allo scasso, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e Vilipendio della Repubblica.