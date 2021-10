Spaccata in una pizzeria di Nizza Millefonti: arrestato uno dei responsabili dopo un inseguimento

Giovedì notte, intorno alle due, è arrivata la segnalazione di una spaccata in una pizzeria di via Frabosa. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Barriera Nizza e, percorrendo via Ventimiglia, i poliziotti hanno notato due persone che si davano alla fuga all’interno del giardino “Corpo Italiano di Liberazione”. È scattato così l'inseguimento, che si è concluso al giardino “Giuseppe Levi” con l'arresto di uno dei due, un italiano di 24 anni.