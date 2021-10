Ordine dei medici di Torino: consegnati i 15 diplomi del master in Etica, deontologia e politica sanitaria

Sono stati consegnati questa mattina, nella sede dell’Ordine dei Medici di Torino, i diplomi ai 15 studenti del primo Master in Etica, Deontologia e Politica sanitaria organizzato dall’Ordine insieme a Coripe Piemonte, che si è concluso nei mesi scorsi.

Partito a settembre 2019, il Master ha rappresentato il primo percorso formativo post-laurea in Italia a trattare congiuntamente questi argomenti e si è avvalso della collaborazione di docenti universitari ed esperti in materie sanitarie.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell’Ordine Guido Giustetto, la presidente di Coripe Piemonte Nerina Dirindin, i componenti del comitato scientifico del Master - il professor Franco Merletti e l’avvocato Roberto Longhin - e il direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte Mario Minola, che ha svolto un intervento di approfondimento del nuovo Pnrr e della sua applicazione a livello regionale.

Per la seconda edizione, il Master sarà ampliato nei contenuti e alle lezioni frontali si alterneranno esercitazioni pratiche, formazione a distanza, partecipazione a convegni, gruppi di lettura e di ricerca. Il piano didattico prevede tre ambiti principali: deontologia medica e ruolo dell’ordine professionale; funzionamento del Servizio sanitario nazionale, dal finanziamento, ai livelli di governo, alla responsabilità medica, all’appropriatezza prescrittiva; ambiti clinici di rilevanza etica per la professione medica come il fine vita, il diritto alla salute, le problematiche legate alla maternità, il rapporto fra salute e ambiente, l’obbligo vaccinale e il bilanciamento fra i diritti del singolo e della collettività.

L’inizio è previsto a ottobre, per una durata di 16 mesi. Come per l’edizione appena conclusa, il Master è rivolto ai medici, in particolare a chi collabora o è intenzionato a collaborare con ordini e altri organismi rappresentativi della professione medica, ma anche ad altre figure professionali che operano nel mondo della sanità e si occupano di aspetti legali o economici.

“L’obiettivo è di mettere insieme temi che si intrecciano frequentemente nella professione medica ma che nel percorso formativo tradizionale non sempre vengono trattati in modo organico – sottolinea il presidente Omceo Torino, Guido Giustetto -. Ringrazio gli enti, le associazioni mediche e gli ordini provinciali che hanno dato il loro contributo a questa edizione e nell’occasione ringrazio il direttore Minola per la presenza e per il suo intervento, che è stato molto apprezzato dai colleghi”.