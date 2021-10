Il teatro comunità di Barriera di Milano si fa festival: "Creiamo spettacoli con i cittadini"

Dodicesima edizione per TeatroComunità in Festival, organizzato dall'Associazione Culturale Choròs al Teatro Marchesa di Barriera di Milano. Un impegno che si rinnova di anno in anno, dal 2011, per la continua ricerca di linguaggi artistici a contatto diretto con le realtà territoriali, anziché nei luoghi istituzionali deputati.

Al centro dell'attività, ancora una volta, il coinvolgimento dei cittadini nella creazione teatrale attraverso il racconto biografico. "TeatroComunità in Festival - spiegano gli organizzatori - è l'espressione di una dimensione artistica che incide nei processi di trasformazione della comunità, potenziando le risorse e le qualità delle persone e rafforzando l’identità personale e collettiva".

Gli spettacoli

Si comincia il 17 luglio con PROGETTO RIPARTENZE - Il mio sogno di una notte di mezza estate in Barriera nel Cortile di Cascina Marchesa, un evento performativo che coinvolge il territorio nell'evocazione di un piano di recovery “oltre l’economia” a carattere sociale, culturale e artistico.

Si prosegue con uno spettacolo nato in piena pandemia, Lettere dal confino alla Galleria Gagliardi e Domke (22 luglio) e con gli eventi ospiti al Teatro Marchesa: Il pane nudo (23), a cura dell'Associazione Eufemia, un adattamento di Ludovico Lanni tratto dal romanzo di Mohamed Choukri, e Favole al telefono (24), spettacolo per famiglie, bambini e bambine, lettura animata dell'omonima opera di Gianni Rodari, a cura di Scarlattine Teatro - Campsirago Residenza.

Programma completo sul sito www.choroscomunita.com