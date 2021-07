Stampa 3D colonna vertebrale, tecnologie per gli over 65

Grazie alla Ricerca e all’innovazione tecnologica è possibile studiare nuove soluzioni all’avanguardia per le applicazioni nel campo medico. In particolare, una parte degli studi si sta concentrando sugli over 65, con l’obiettivo di offrire un supporto ai trattamenti oggi esistenti per un serie di patologie che colpiscono durante la terza età.

Attraverso la Ricerca è possibile mettere a punto terapie personalizzate più efficaci e meno invasive, migliorare la pianificazione preoperatoria e ottimizzare le pratiche di prevenzione. Un campo di ricerca importante per la silver generation è ad esempio la Stampa 3D della colonna vertebrale, portato avanti dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca tramite Argento Vivo, il progetto incentrato sulla salute e la ricerca di nuove cure per gli over 65.

La ricerca sulla Stampa 3D della colonna vertebrale è condotta da un team multidisciplinare guidato dal Dott. Francesco Costa, coordinatore del Neuro Center di Humanitas, direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e Capo Sezione Chirurgia Spinale Oncologica. Per maggiori informazioni scopri di più sul progetto Argento Vivo di Fondazione Humanitas per la Ricerca , trovando tutti i dettagli di questa ricerca e degli altri studi attivi per la silver generation nel sito web ufficiale argentovivo.fondazionehumanitasricerca.it.

Gli obiettivi del progetto di Stampa 3D della colonna vertebrale

L’obiettivo del progetto Stampa 3D della colonna vertebrale di Humanitas è quello di assistere il chirurgo, fornendo degli strumenti utili per migliorare la qualità dei trattamenti di alcune malattie degli over 65. La Ricerca si concentra nella creazione di un modello fisico ad alta fedeltà usando la stampa 3D, con il quale ottenere una riproduzione delle vertebre della colonna assicurando elevati standard qualitativi e quantitativi.

Il modello 3D della colonna vertebrale consentirà al chirurgo di ottimizzare la pianificazione di alcuni interventi, attraverso un approccio più accurato nella fase preoperatoria. In questo modo lo specialista sarà in grado di minimizzare le potenziali complicazioni per il paziente, valutando in maniera approfondita e con maggiore consapevolezza le soluzioni chirurgiche migliori prima di iniziare il procedimento all’interno della sala operatoria.

La Stampa 3D della colonna vertebrale può contribuire nelle cure di diverse patologie che colpiscono la silver generation. Tra queste c’è Spondilolistesi lombare, una condizione che provoca il graduale spostamento di una vertebra in confronto a quella posizionata al di sotto. Le principali cause del disturbo sono ad esempio il deterioramento della vertebra e del disco, eventuali traumi che interessano la colonna vertebrale, infezioni come il morbo di Pott, oppure la spondilolisi, una condizione che indica la rottura tra l’arco e il corpo posteriore della vertebra.

Il trattamento odierno dalla Spondilolistesi lombare è la fusione spinale, con la realizzazione di due fori di incisione per unire insieme le vertebre fuori posizione con quelle superiori e inferiori. Questo approccio non dimostra un elevato tasso di successo, costringendo i pazienti ad affrontare numerosi interventi chirurgici. Con un modello 3D estremamente preciso della colonna vertebrale del paziente il chirurgo potrà studiare meglio la qualità dell’osso, riducendo la possibilità che si manifesti una mancata fusione delle vertebre e utilizzando farmaci personalizzati per un intervento più specifico ed efficace.

L’importanza della Ricerca per la salute degli over 65

Progetti come lo studio di modelli della colonna vertebrale ottenuti con innovative tecnologie di Stampa 3D consentono di mettere a punto trattamenti più mirati per gli over 65. Ciò consente di aumentare le performance delle terapie, offrendo ai pazienti maggiori chance di successo. Inoltre si possono pianificare cure su misura, progettate appositamente per le esigenze di ogni persona, tenendo conto delle sue caratteristiche fisiologiche e degli aspetti unici della patologia.

Allo stesso tempo è possibile migliorare la qualità di vita delle persone durante la terza età, ridurre la degenza post-operatoria e diminuire l’uso di farmaci, con benefici importanti anche nell’incremento dell’efficienza degli strumenti diagnostici e delle terapie mediche. Tutto ciò è possibile soltanto grazie alla Ricerca, un ambito fondamentale da sostenere tramite donazioni con il 5 per mille, organizzando eventi di promozione oppure attraverso finanziamenti diretti.