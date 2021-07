Ddl Zan, i Giovani Democratici piemontesi scrivono ai Senatori eletti nella regione chiedendo di votare a favore

I Giovani Democratici del Piemonte, organizzazione giovanile del PD, in una nota firmata da Giulia Giustetto (responsabile diritti) e Mattia Scalas, responsabile comunicazione) hanno inviato una lettera-appello ai 22 senatori eletti in Piemonte alla vigilia del voto sul Ddl Zan, chiedendo ai parlamentari di votare in coscienza a favore della legge.

Il Ddl Zan è considerato dai Giovani Democratici piemontesi un indispensabile passo avanti per i diritti individuali delle persone e per la loro sicurezza di fronte a episodi di intolleranza.