Occupazione, in Piemonte il mese di luglio porta con sé quasi 34mila nuovi posti di lavoro (+20% sul 2020)

Quasi 5600 posti di lavoro in più. È quelli che promette di portare con sé, nel mese di luglio, l'economia piemontese. Ma quel che più conta, è il periodo di riferimento: se in valore assoluto le assunzioni saranno 33.880, questa sono 5.590 in più rispetto al 2019, anno in cui gli effetti del Covid e della crisi erano ancora lontani dal manifestarsi. E dunque "pesano" decisamente di più rispetto ai 19.340 in più rispetto al 2020, quando luglio era protagonista di una leggera ripresa, ma in un periodo unico nel suo genere per negatività.



Lo dicono i numeri dell’ultima indagine mensile del Sistema Excelsior elaborati da Unioncamere Piemonte. Il 75,7% delle entrate riguarderà lavoratori dipendenti, il 17,4% lavoratori somministrati, il 2,5% collaboratori e il 4,3% altri lavoratori non alle dipendenze.