Mercoledì 14 Folcast sul palco del Flowers Festival in apertura del concerto di Max Gazzè

Folcast, dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma, si esibirà mercoledì 14 luglio al Flowers Festival, nel Parco Della Certosa di corso Pastrengo 51 a Collegno, a partire dalle ore 21, come opening act del concerto di Max Gazzè, per una nuova tappa dei live estivi dello “Scopriti Tour”.



"Sono molto felice di essere in giro per l’Italia a suonare. Per lo più chitarra e voce, l’essenza della mia musica. Spesso è da questi due strumenti che nascono le idee e prendono forma le mie canzoni – dichiara Folcast – Prima di partire per il tour sono stato quasi tutti i giorni in studio per mettere su un live che, seppur in solo, possa scuotere. Sarà necessario ogni parte del vostro corpo e io ci metterò tutto me stesso!".



Per informazioni e prevendite: https://extra.otrlive.it/folcast_scoprititour2021.