Le diverse culture di Torino riempiono il Museo del Cinema: e la Mole diventa simbolo di comunità

Spettacoli ed eventi culturali nel tempio laico simbolo di Torino, la Mole Antonelliana. E' la convenzione stipulata tra la Città e il Museo del Cinema assieme alle principali comunità straniere locali, per una programmazione condivisa di attività lunga un anno. Scopo di Culture alla Mole, questo il nome del progetto, è di aprire agli abitanti il monumento di via Verdi in occasione delle celebrazioni più sentite dai nuclei coinvolti, come le feste nazionali, i capodanni o altre giornate commemorative.

“L’obiettivo di una città realmente interculturale è quella di coinvolgere le associazioni e le comunità in tutte le politiche pubbliche, da quelle sociali a quelle di cittadinanza attiva a quelle culturali, artistiche, e creative”, dichiara l’assessore ai diritti Marco Giusta. “La Città di Torino conferma l’impegno nella valorizzazione della diversità, rendendo la ricchezza culturale e artistica di altri Paesi disponibile a tutte e tutti i torinesi.”

Culture alla Mole nasce soprattutto da una duplice necessità: rilanciare, dopo quasi due anni di stop, gli eventi e il turismo torinese attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione delle culture del luogo; ma anche promuovere una visione internazionale e aperta, avvicinando i nuovi cittadini ai siti che più caratterizzano la città, ad esempio promuovendo ingressi facilitati e scontati.

"Il Museo Nazionale del Cinema è fortemente radicato sul territorio e da anni mette in atto progetti di inclusività interculturale”, sottolinea il direttore Domenico De Gaetano. "Abbiamo fin da subito voluto accogliere le tante culture cinematografiche di tutto il mondo, perché il cinema, con il suo linguaggio universale, ben si presta a comunicare oltre le convenzioni e le limitazioni linguistiche, abbattendo barriere culturali e sociali. La Mole Antonelliana e il Cinema Massimo diventano così il crocevia delle voci che raccontano la nostra realtà, fotografia della società di oggi e di domani. Aprendosi anche a tutti quei cittadini di origine stranieri che, pur essendo qui da tanti anni, magari ancora non hanno avuto occasioni di visitarli”.

Per il prossimo autunno sono già previsti e finanziati quattro eventi. Si comincia, a settembre, con la proiezione del documentario Sigo Siendo (Kachkaniraqmi) al Massimo. L’evento, preceduto dall’illuminazione della Mole Antonelliana il 28 e 29 luglio con i colori della bandiera peruviana, è organizzato in collaborazione con il Consolato Generale Peruviano di Torino per le celebrazioni per il Bicentenario del Perù.

Tra fine ottobre e inizio novembre, nel corso dei festeggiamenti per la Diwali Induista e in collaborazione con l’Unione Induista Italiana, verrà invece proiettato Il vegetariano di Roberto Sampietro.

A novembre, in occasione della ricorrenza della caduta del Muro di Berlino, il Goethe-Institut Turin sceglierà un film da mostrare in sala. Infine, in occasione delle celebrazioni della Giornata Nazionale Romena, si terrà a inizio dicembre un evento alla Mole organizzato dalla FARMP - Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte e in collaborazione con il Consolato Generale Romeno di Torino.