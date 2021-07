Maserati e Mirafiori, nuova nota stonata: 100 lavoratori in uscita incentivata e volontaria da Grugliasco e 200 dalle Carrozzerie

In attesa di capire cosa riserverà il futuro alle produzioni di Stellantis (e di Maserati in particolare) sul territorio torinese, i segnali che arrivano nelle ultime ore non sono incoraggianti, almeno in termini occupazionali.

Nella giornata di oggi, infatti, è stato siglato un accordo tra i sindacati e il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fca e Peugeot per l’uscita incentivata e volontaria di 100 tra lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Maserati di Grugliasco. Altri 200, invece, seguiranno la stessa strada dalle Carrozzerie di Mirafiori.

"Abbiamo sottoscritto l’accordo per senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori che volontariamente vogliono uscire, molti dei quali per raggiungere la pensione - commenta Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil -. Resta il fatto che questo non è un buon segnale poiché si continua a diminuire l’occupazione e svuotare gli stabilimenti torinesi senza avere una visione precisa sulle missioni produttive. Ecco perché reputo che l’incontro che abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Draghi, insieme alla Regione Piemonte, al Comune di Torino debba essere svolto il prima possibile per individuare il percorso e gli strumenti idonei per risolvere il cronico arretramento della nostra economia, soprattutto quella legata al settore auto, che si riverbera in negativo sull’occupazione".