Interruzione per lavori sulla provinciale 182 di Varisella e sulla 191 della Maddalena

Per consentire il completamento della posa di una nuova condotta per il gas metano lungo la Strada Provinciale 182 di Varisella, è prevista la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli dal km 6+033 al km 6+500 da giovedì 15 luglio dalle 8 alle 18,30 e fino al termine dei lavori. Sono esentati dal divieto di circolazione i veicoli dei residenti in zona, quelli in servizio di emergenza e quelli in dotazione alle forze dell’ordine. La deviazione è segnalata in loco.

Per consentire la posa di cavi interrati della rete elettrica nel sottosuolo della Strada Provinciale 191 della Maddalena dal km 0+290 al km 0+390 in località Borgata Gaudi Pontepietra di Giaveno, è prevista la chiusura temporanea e parziale dell’area di cantiere per tutti i veicoli dal 14 luglio dalle 8 alle 18 nei giorni feriali lavorativi fino al termine dei lavori. Sono esentati dal divieto di circolazione i veicoli dei residenti in zona, quelli in servizio di emergenza e quelli in dotazione alle forze dell’ordine. La deviazione è segnalata in loco a cura della ditta esecutrice dei lavori.