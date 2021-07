Anziano avvelenato con il Paraflu, si riapre l'istruttoria: decise nuove perizie

Colpo di scena nel processo in cui è imputata per tentato omicidio una badante peruviana, accusata di aver fatto bere del Paraflu a un pensionato che accudiva a Sant'Antonino di Susa.

Con una ordinanza il collegio dei giudici ha disposto la riapertura dell'istruttoria e il conferimento di alcune perizie per verificare la sostanza contenuta nella bottiglia e le impronte digitali presenti sulla sua superficie. Accertamenti sono stati disposti anche sul precedente inquilino dell'appartamento. I fatti contestati risalgono al giugno 2019 quando l'anziano 89enne che Fanny, questo il nome della donna, accudiva finì al pronto soccorso di Susa per aver ingerito del liquido usato per i radiatori delle auto. L'uomo venne poi ricoverato in rianimazione a Rivoli, dove venne salvato. I pm Lisa Bergamasco e Francesco Pelosi avevano chiesto una condanna a dieci anni per la donna peruviana che nel febbraio scorso, in un altro procedimento, è stata condannata a due anni per circonvenzione d'incapace, perché avrebbe raggirato il pensionato facendosi cedere la nuda proprietà della sua casa di Sant'Antonino di Susa. È prevista domani l'udienza per la nomina dei periti ed eventuale valutazione del collegio per la misura cautelare visto che la badante è ristretta ai domiciliari.