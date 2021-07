Doppia tragedia tra Beinasco e Trofarello: due centauri perdono la vita

Un centauro di 60 anni è morto in un incidente avvenuto sulla pista di motocross di Trofarello . L'uomo è stato sbalzato fuori pista e i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 sono stati inutili. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.

Doppia tragedia in provincia di Torino: nel giro di poche ore due motociclisti hanno perso la vita in circostanze drammatiche.

Incidente in strada Torino a Beinasco

Un 40enne di Orbassano è morto invece in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio in strada Torino, a Beinasco. Il motociclista stava viaggiando in direzione di Orbassano quando, in prossimità del sovrappasso, è stato urtato da una Fiat 500 che viaggiava nella stessa direzione.