San Giusto Canavese: la villa del boss Assisi intitolata a Marcella Di Levrano, vittima di mafia

Da oggi, quella mega villa di lusso in strada vicinale Mosa, a San Giusto Canavese , non porta più il nome di Nicola Assisi , re del narcotraffico internazionale. Da oggi, giovedì 15 luglio, porta quello di Marcella Di Levrano , giovane donna vittima di mafia.

Si è svolta infatti nel tardo pomeriggio, la cerimonia di intitolazione della casa, dallo scorso marzo in gestione alla cooperativa sociale Progest vincitrice del bando di Città Metropolitana di Torino. Presenti, i rappresentati del Comune, di Città Metropolitana , il parroco, ma anche Libera Piemonte e Marisa Fiorani, mamma di Marcella.

Dopo i lavori di ristrutturazione cominciati nel 2018 a seguito di un incendio doloso, sarà trasformata in un centro per lo svolgimento di attività a favore delle persone diversamente abili.

La confisca dell'immobile è avvenuta il 16 marzo del 2018, dopo sette anni dal mandato del Tribunale di Torino, per mano di un gruppo composto da funzionari dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati, della Prefettura e del Demanio, un amministratore giudiziario ed i carabinieri di Ivrea. Non trovarono nessuno, nonostante la villa del boss fosse ancora abitata da alcuni componenti della famiglia (come la moglie, Rosalia Falletta).