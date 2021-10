Forum del terzo settore in Piemonte: oggi l'assemblea elettiva. Di Mascio ricanditata

Giovedì 15 luglio, alle ore 15, in videoconferenza, si terrà l'assemblea elettiva dei soci del Forum del Terzo Settore in Piemonte, l'ente maggiormente rappresentativo del Terzo Settore nella regione.





La portavoce Anna Di Mascio è ricandidata alla guida del Forum, a cui aderiscono 35 reti associative: associazioni di volontariato e di promozione sociale, imprese sociali, cooperative sociali e società di mutuo soccorso, che a loro volta, insieme, associano oltre 6.000 enti di primo livello.





"Sarà un momento importante per fare il punto su quanto fatto e sul programma per il futuro - afferma Di Mascio - la pandemia ha influito pesantemente anche sulle nostre realtà, che hanno saputo reagire e mettersi a disposizione della collettività in un periodo così drammatico".





Primo obiettivo per il Forum la piena attuazione della Riforma del Terzo Settore. "Occorrono azioni strategiche che consentano a tutti gli Enti di Terzo Settore (ETS) di agire insieme e fare rete - prosegue Anna Di Mascio - proponendosi come realtà fortemente radicate nel territorio e in grado di co-programmare e co-progettare azioni di rilevanza pubblica insieme alla pubblica amministrazione, come indicato nell'art. 55 del Codice del Terzo Settore. La rappresentanza di ogni ETS va sempre più coniugata con una visione ampia del Terzo Settore, che ha come punti di forza la trasversalità e la contaminazione tra differenti soggetti".