Raggira 300 persone con il suo sito di prodotti tecnologici. Arrestato a Torino dalla polizia di Asti

La squdra mobile della questura di Asti ha arrestato a Torino, in zona Vanchiglietta, un quarantatreenne, Riccardo Mazzone, puripregiudicato per reati contro il patrimonio e truffe.

L'uomo nel 2011 era il legale rappresentante della ditta Pancreas e attraverso il suo sito di e-commerce aveva raggirato oltre 300 persone attirate dai prezzi competitivi dei prodotti elettronici, ma che non hanno mai ricevuto la merce.

L'uomo era riuscito ad intascare almeno 650mila euro e la vicenda era stata 'protagonista' in tv con la sua intervista e decine di clienti truffati.

Per questo l'uomo deve scontare una pena residua di sette anni e nove mesi e una multa di oltre seimila euro, frutto delle truffe.

Per il suo arresto sono state necessarie intense e lunghe indagini, in quanto il soggetto non abitava più nell'Astigiano e dal 2014 non c'erano tracce della sua presenza.

"Era praticamente un fantasma" - ha spiegato il capo della Mobile Federico Mastorci.