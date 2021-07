Decine di boscaioli in arrivo a Bibiana per sfidarsi in un triathlon

Per ora i boscaioli pronti a sfidarsi sfiorano la trentina e arriveranno da tutto il Piemonte ma anche da altre Regioni come la Toscana e il Trentino. L’appuntamento per loro è a Bibiana domenica 18 luglio per il triathlon organizzato dall’agriturismo Cascina San Nazario – in via della Libertà 17 – che chiude il programma del Luglio Bibianese. “L’idea della gara ha avuto un buon riscontro forse perché da un po’ di tempo sul territorio nazionale non se ne fanno, a causa delle restrizioni per fronteggiare la pandemia” spiega l’organizzatore Andrea Allasia. Gli sfidanti si misureranno in tre prove: l’abbattimento di un palo con motosega, la sramatura di un tronco con motosega e, infine, il taglio di un tronchetto con accetta. Ma non tutti gareggeranno per vincere: “Essendo una gara amatoriale si sono dimostrati interessati a partecipare anche boscaioli che solitamente non partecipano a competizioni – svela Allasia –. Per loro è un’opportunità per fare quattro risate tra amici”.

L’occasione inoltre ha un risvolto benefico: è stata ideata da Allasia per ricordare l’amico Valerio Mondon Marin, vittima di un incidente sul lavoro a luglio dello scorso anno. Il pranzo da consumare sul posto, o da asporto, a base di vitello allo spiedo, e organizzato con la collaborazione della Pro loco, servirà a raccogliere fondi per la famiglia di Mondon Marin. “Valerio era conosciuto come giocatore di hockey e come boscaiolo, lavoro che per lui era anche una passione – ricorda Allasia – per questo nella giornata di domenica si alterneranno momenti dedicati al mondo del legno e a quello dello sport”.