Cane (Lega): "Con Damilano a Parella per parlare con residenti e commercianti"

Il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte Andrea Cane, insieme con la presidente del comitato TorinoinMovimento Federica Fulco, ha accompagnato il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano in un sopralluogo nel quartiere Parella per raccogliere le istanze di residenti e commercianti. Tra le situazioni di maggior criticità, le occupazioni del complesso Atc di corso Lecce, dove Damilano e Cane hanno avuto modo di parlare con gli inquilini ormai esasperati dalla convivenza forzata con i nomadi abusivi.

“Bella mattinata sul territorio insieme con il candidato del centrodestra a sindaco di Torino Paolo Damilano - ha poi sottolineato il consigliere Cane -. Accompagnati dalla presidente del comitato TorinoinMovimento Federica Fulco, abbiamo potuto incontrare residenti e commercianti di zona Parella, un quartiere che da residente di un piccolo comune di provincia mi ha positivamente colpito per il suo profondo senso di comunità, per quanto i problemi da risolvere non manchino. Penso alle conseguenze economiche della crisi, per le quali con Paolo abbiamo concordato su un’unica soluzione possibile: creare nuove occasioni di lavoro e quindi di diffuso benessere. Penso soprattutto al tema della sicurezza, dalla percezione di un degrado che un decoro urbano sicuramente migliorabile contribuisce ad alimentare a vere e proprie emergenze come quella delle occupazioni abusive delle case popolari di corso Lecce. Con Paolo Damilano abbiamo personalmente incontrato uno dei residenti che per primi hanno denunciato il caso, scoprendo come in alcuni appartamenti vivano fino a quindici rom, che hanno anche preso possesso delle cantine. Abusi che vanno sanati al più presto, un impegno concreto e immediato per quello che sarà il nuovo sindaco di Torino dopo le fallimentari esperienze delle giunte post-comuniste e dopo l’incapacità grillina e la sua decrescita infelice".

"Il rilancio - ha invece commentato Paolo Damilano - passa anche dalla riscoperta della nostra Torino Bellissima. Parella è un luogo del cuore da far riscoprire anche ai torinesi. Ci sono eccellenze del commercio che vanno aiutate e sostenute, ma soprattutto vanno messe al centro di un progetto torinese per rendere più attrattivi i quartieri, valorizzando le loro eccellenze.