Strada provinciale dell'Assietta, si lavora per la regimazione delle acque e per il livellamento del piano stradale

Anche dopo la riapertura estiva della Strada Provinciale 173 dell’Assietta, sterrata da Pian dell'Alpe a Sestriere, proseguono le operazioni dei cantonieri del Circolo di Perosa Argentina e degli operatori del Centro mezzi meccanici della Città Metropolitana di Torino per assicurare la percorribilità in piena sicurezza dal km 6+900 (Colle Basset) al km 36 (Pian dell’Alpe), nel tratto di competenza della Direzione Viabilità 2. Si sta in particolare operando per la regimazione delle acque, il livellamento del piano stradale e la posa della nuova segnaletica di indicazione sui colli Bourget (a 2304 metri di altitudine), di Costa Piana (2319 metri) e dell’Assietta (2472 metri) e sul monte Genevris (2511 metri).

Ricordiamo che la chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 è fissata anche quest’anno nelle giornate di mercoledì e sabato nei mesi di luglio e agosto.

Quest’anno il consueto ripristino primaverile è stato complicato dal crollo di un imponente muro di sostegno della strada al km 32+120, nel territorio del Comune di Usseaux e a 2 km da Pian dell'Alpe. Il muro, alto 10-12 metri fuori terra, era costruito con pietrame a secco, come la maggior parte delle opere di sostegno di tutto il tratto della Provinciale 173 che dall'intersezione con la 172 del Colle delle Finestre in località Pian dell'Alpe prosegue fino al Colle dell'Assietta.

A seguito delle piogge del mese di maggio il tratto crollato, inizialmente di larghezza pari a 4-5 metri, si è allargato, formando una voragine sul piano viabile, con elevato rischio di franamento del corpo stradale. La Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino ha quindi avviato un intervento in somma urgenza, per un importo complessivo di circa 55.000 euro, per ripristinare le condizioni minime di sicurezza, permettere il transito e scongiurare l'evolversi del dissesto. Grazie al riporto di terreno, è stato realizzato un bypass provvisorio e si è avviata la realizzazione di una struttura "ponte" con putrelle metalliche poggianti su due cordoli fondati su micropali, in modo da "scavalcare" il dissesto. Al momento sono stati realizzati i micropali di sostegno. La prossima settimana, terminata la maturazione delle iniezioni di malta, i lavori proseguiranno. La progettazione delle opere, seppure provvisionali, ha richiesto la realizzazione di un rilievo topografico, una valutazione geologica/geotecnica del sito, il calcolo delle opere di prima fase e un inquadramento generale degli interventi, in modo che le strutture realizzate in urgenza siano comunque propedeutiche all'intervento definitivo, che sarà effettuato con procedure ordinarie.

All’inizio delle operazioni volte alla riapertura estiva della Provinciale 173, una ditta incaricata aveva invece sistemato i due muri di sottoscarpa parzialmente crollati nell’inverno 2019-2020 in località Pian dei Cerena, oggetto di progettazione durante l’inverno appena trascorso.

Attraversando versanti scoscesi a quote superiori ai 2.000 metri, la strada necessita di interventi per la rimozione di slavine, massi e pietrisco, la risistemazione della segnaletica verticale danneggiata dalle nevicate e dalle slavine e, quando necessario, il rifacimento di muri di sostegno a valle e di contenimento a monte della carreggiata. Tutti gli anni la prima fase delle operazioni consente di disporre di un quadro complessivo della percorribilità dei 36 chilometri interamente sterrati della Provinciale 173, di cui circa 7 di competenza del Comune di Sestriere e 29 della Città Metropolitana. Quest’anno lo sgombero della neve è stato ultimato fino alla sommità del monte Genevris già ai primi di giugno. Successivamente è stato necessario attendere qualche giorno per consentire lo scioglimento dello zoccolo di ghiaccio presente sulla sede viabile, prima di iniziare i lavori di finitura eseguiti con una pala cingolata del Centro mezzi meccanici della Città Metropolitana. Si è proceduto alla ricarica del piano viabile con la stesa di materiale stabilizzato sulle zone con maggiori depressioni o con la massicciata esposta e al livellamento della sede viabile dove il materiale già presente può essere semplicemente risagomato e compattato.

LA REGOLAMENTAZIONE ESTIVA E LA CHIUSURA INVERNALE