Perché lo spam è destinato a scomparire

Un’azienda che vuole lanciare un nuovo prodotto, o farsi conoscere come marchio sul mercato, solitamente fa una o più di queste cose. Si affida alla pubblicità tradizionale - cartelloni, televisione, radio, investe in campagne sponsorizzate (Google Ads, Facebook Ads, etc.), oppure acquista un database di mail e inizia a bombardare a tappeto.

La logica comune a tutte è quella outbound: la strategia per cui è l’azienda, il prodotto, il marchio, ad andare incontro ai propri potenziali clienti attirando la loro attenzione.

Tuttavia, mentre gli annunci sui vari youtube, facebook e instagram sono sostanzialmente il prezzo da pagare per utilizzare gratuitamente dette piattaforme, e sono quindi più facilmente digeribili dall’utenza, altrettanto non si può dire per le classiche mail spam che capita di trovarsi nell’omonima cartella.

Comprare una lista di e-mail per fare Direct E-mail Marketing (DEM) è l’equivalente dello sparare nel mucchio. Si prendono migliaia indirizzi e invia la stessa mail, sperando nella legge dei grandi numeri.

Questo approccio – detto broadcasting (lett. lanciare ad ampio raggio) – è ancora piuttosto vivo anche nella sua forma fisica, cioè il classico volantino cartaceo nella buca delle lettere. Addirittura, negli Stati Uniti, il marketing broadcasting è un fenomeno del tutto fuori controllo, che stati come Massachusetts hanno creato creato delle vere e proprie guide per i cittadini su come tutelarsi dal cosiddetto junk mail, sia nella buca delle lettere, che sul web.

Nell’adolescenza di di internet il broadcasting aveva anche una sua dignità strategica: un po’ perché non era possibile fare di meglio, un po’ perché internet era qualcosa di nuovo in forte espansione, e non c’era incentivo a pensare a qualcosa di più complesso con tanti utenti inesperti.

L’utenza ha tuttavia sviluppato delle difese contro questo tipo di marketing dei grandi numeri, che non a caso viene percepito come fuori luogo e fuori target (per buoni motivi). Esistono filtri antispam dalle maglie molto strette, e c’è molta più consapevolezza sul tema della privacy (vedasi introduzione del GDPR).

Tecnicamente e legalmente è tutto in regola, perché con l’acquisto del database non solo infatti si compra la mail, ma anche il consenso degli utenti a ricevere mail di terze parti.

Ma il problema è che (umanamente) quegli utenti non ricordano di aver prestato alcun consenso a queste anonime terze parti. Quindi, quando mesi dopo si vedono recapitare una mail da aziende di cui mai hanno sentito parlare, sono legittimamente perplessi - se non infastiditi - e sicuramente poco disposti ad acquistare.

Peggio: siccome percepiscono come indesiderata quelle mail potrebbero segnalarla come spam. E se tante altre persone lo facessero, i provider di posta elettronica potrebbero decidere di inserire il mittente in blacklist.

Se invece gli utenti ricevessero quella stessa mail perché iscritti - volontariamente - alla newsletter dell’azienda, probabilmente l’esito sarebbe diverso.

C’è infatti una bella differenza tra un consenso legale e un consenso vero, sentito, impossibile da dare ad una terza parte senza un volto. Comprare indirizzi e-mail fornisce il consenso legale, ma non fornisce quello concreto, che è quello che fa la differenza per il marketing e per le vendite.

Siamo al punto in cui premiano di più trasparenza, qualità e personalizzazione, rispetto ai grandi numeri.

E l’industria del Marketing - quello con la emme maiuscola - ne è ben cosciente. Da tempo fa uso di software come la marketing automation per raccogliere i propri contatti in maniera conforme al regolamento europeo, per profilarli in base ai loro interessi e per proporre solo contenuti che possono interessare e per la cui ricezione gli utenti hanno prestato il consenso.

Lo spam dunque ha le ore contate, preso tra i due fuochi del GDPR e di un marketing sempre più sottile e raffinato.