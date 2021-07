Nessun piromane a Moncalieri: l'incendio di via Pastrengo risultato di una lite tra vicini

Il piromane che nella notte tra sabato e domenica aveva colpito in due punti diversi a Torino forse non è la stessa persona protagonista dell'incendio avvenuto in via Pastrengo a Moncalieri.

Lite tra due vicini

Quanto avvenuto attorno alle 5 nella Città del Proclama, che aveva coinvolto un dehors e alcune vetture, avrebbe avuto origine da una lite tra due vicini di casa: a questa conclusione sono arrivati i carabinieri di Moncalieri. Una discussione, una lite degenerata, che ha convinto una persona a vendicarsi dell'altra, distruggendo la sua Ford Fiesta parcheggiata nei pressi di una birreria.

Le indagini dei carabinieri

Le fiamme, oltre a distruggere l’auto, si sono propagate ad altre due vetture vicine (incendiandone una) e al locale stesso. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha impedito danni ancora maggiori, poi le indagini dei militari dell'Arma (ancora in corso) che hanno fatto luce sull'origine dolosa del rogo.