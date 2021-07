Affitti calmierati in cambio di 10 ore di volontariato: "Un sogno per tutti" in via Fossata 57

Da settembre la Cooperativa "Un sogno per tutti", con la consulenza dell’Associazione Orti Alti e il sostegno della Missione Abitare della Fondazione Compagnia di San Paolo attiverà una nuova coabitazione giovanile solidale, sulla scia di quelle già attive in città, gestite da altre agenzie del privato sociale, in stabili di edilizia residenziale pubblica in partenariato con la Città di Torino e l’ Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.