Focolaio Covid a Sestriere, 16 ragazzi positivi in un centro estivo

Un focolaio di Covid è scoppiato all'interno di un centro estivo di Sestriere, situato nell'ex Villaggio Olimpico. Sedici i ragazzi positivi al tampone molecolare, di età compresa fra gli 11 e i 15, provenienti da tutta Italia. Fanno parte di un gruppo di 24 persone, ora poste tutte in quarantena. Gli operatori, invece, sono risultati negativi.

"La situazione è sotto controllo - dichiara il sindaco Gianni Poncet, contattato dall'Ansa -, la struttura si presta all'isolamento perché è fatta di moduli ben distinti. Riteniamo che i positivi abbiano contratto il virus prima della loro partenza".

"I ragazzi - aggiunge - resteranno in bolla in una delle parti del villaggio isolati dal resto dei turisti. Dobbiamo abituarci a questa tipologia di turismo ed essere pronti con i medici e le strutture adeguate e tamponi efficienti, come è avvenuto da noi, anche perché sappiamo che in questo momento la fascia più debole è quella dei minorenni".