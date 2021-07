Ancora disagi per i passeggeri della metropolitana di Torino, ma a causarli questa volta non è stato un guasto tecnico, come successo nella mattinata di ieri.

Un convoglio si è fermato tra Porta Nuova e Fermi, per soccorrere un passeggero colto da malore: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il passeggero in ospedale.

Il servizio è poi ripreso regolarmente.