Ha perseguitato per 10 mesi la ex fidanzata, ma la Polizia pone fine all'incubo e lo arresta

Una situazione che andava avanti da 10 mesi, da quando la loro relazione era finita, ma lui non si rassegnava alla rottura e tormentava la ex fidanzata. A nulla è servito anche l’ammonimento del questore di Torino arrivato negli ultimi giorni. Il giovane si è comunque presentato più volte sotto casa della donna.



L'ultima volta, domenica notte. La giovane, che da mesi ormai non si fidava più a uscire da sola, ma sempre accompagnata o dai genitori o dalle amiche, si è rivolta allora al 112. In un caso, era stata seguita fino al CTO dove aveva accompagnato un’amica che aveva bisogno di cure. E non mancavano gli appostamenti o i giri in auto sotto casa, per tenerla sotto controllo.



Il giovane, all’arrivo della Polizia, è fuggito. Ma poco dopo, parcheggiata l’auto, è tornato nei pressi dell’abitazione della ex e si è nascosto dietro alcuni alberi pensando di non esser visto. Tutto inutile: gli agenti lo hanno raggiunto e fermato. Dai racconti della vittima si è scoperta così una persecuzione durata almeno 10 mesi, tra pedinamenti, centinaia di telefonate ogni giorno (e da numeri diversi), controlli effettuati con profili social fasulli e minacce. Il giovane è stato arrestato per atti persecutori.