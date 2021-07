Investe un ciclista e si allontana senza soccorrerlo: 70enne nei guai a Venaria

Un uomo di 70 anni è stato denunciato nelle scorse ore per aver investito un ciclista ed essersi allontanato, senza prestare soccorso. È successo a Venaria, in via Zanellato.



I fatti risalgono a ieri sera e secondo le ricostruzioni l'uomo, dopo l'urto con la persona in bicicletta, un 50enne di Venaria, ha proseguito la marcia. L'incidente però non è sfuggito ad alcuni passanti che hanno annotato il numero di targa della vettura e lo hanno riferito alla Polizia municipale.

Il ciclista è stato soccorso e ricoverato in ospedale, mentre l'anziano - rintracciato - è stato raggiungo dai vigili e sono iniziati i guai.