Un brutto incidente si è verificato ieri sera, lungo la provinciale 228 a Ivrea: un ciclista è stato investito da un’auto poi scappata senza prestare soccorso. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 ed è ora ricoverato in prognosi riservata: il sinistro è avvenuto non distante dalla casa circondariale di Ivrea. E’ caccia all’auto pirata. In corso le indagini da parte dei carabinieri.