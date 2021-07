Un furgone per combattere il caporalato: parte da Torino il progetto Diagrammi contro lo sfruttamento (FOTO e VIDEO)

Ecco perché, attraverso gli interventi europei FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), approvato dai Ministeri del Lavoro e dell’Interno, nasce il progetto " Diagrammi " contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura che vede in prima fila anche Flai CGIL.

Sono circa 48 mila tra italiani, europei ed extra europei. Sono i lavoratori agricoli ufficialmente registrati negli elenchi anagrafici in Piemonte. Ma non è così difficile immaginare che - nel cosiddetto sommerso - possano essere molti di più. E magari, lontani dalla luce dei riflettori, ci sono quelli più soggetti a fenomeni di sfruttamento e caporalato.

UN PROGRAMMA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

VOLANTINI IN TUTTE LE LINGUE

"Un progetto simile, Diagrammi Sud, riguarda anche le regioni del Meridione, ma il fenomeno del caporalato esiste anche al nord - aggiunge Teresa Bovino, coordinatrice regionale del progetto - ma per tutti l'obiettivo è di ampliare la cittadinanza e i diritti di tutti i lavoratori. Ma anche fare formazione è importante: conoscere l'italiano, ma anche insegnare come si svolgono certe mansioni a lavoratori che magari operano per periodi troppo brevi per essere adeguatamente pronti".