Forze giovani per Torino: Francesco Oboe nuovo acquisto della Reale Mutua Basket

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare l’arrivo in gialloblù di Francesco Oboe.

Guardia classe 2000, Francesco nasce a Vicenza e cresce nel settore giovanile della Tramarossa, che lo fa esordire in Serie B a 16 anni. Nel 2017 arriva la chiamata di Verona, dove si divide tra U18 e Serie A2. Dopo due anni con la Scaligera passa a Faenza, in Serie B, dove in 20’ di media sul parquet produce 6 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Nella stagione successiva si trasferisce ad Ancona che, con 7 punti e quasi 3 rimbalzi di media a partita, contribuisce a portare ai playoff.

“Sono molto contento, devo ammettere che quella di Torino è stata una chiamata inaspettata, ma che quando è arrivata non ho esitato un secondo ad accettare. Sono carico per la nuova stagione e non vedo l’ora di scendere in campo e conoscere la città”, le prime parole in gialloblù di Francesco.