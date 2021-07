Sceriffi e clandestini

Ci risiamo. Nella colluttazione tra un aggressore ed un aggredito, l'aggressore ha la peggio e rimane ucciso e la sinistra paladina dei diritti degli aggressori balza in piedi scandalizzata.

I fatti: dalla pistola calibro 22LR di un assessore leghista, sottolineiamo leghista, perché il fatto corrisponde a verità, parte un colpo che colpisce ed uccide un cittadino marocchino clandestino, sottolineiamo clandestino, perché anche questo fatto corrisponde a verità.

Fin qui i fatti certi. Sul resto della dinamica, del come e del perché la vicenda si sia conclusa con la morte di Youns El Bossettaoui cagionata da Massimo Adriatici, sono in corso gli accertamenti di rito, per capire se si trattato di omicidio volontario, eccesso di legittima difesa o piuttosto di legittima difesa.

Salvini, che si è schierato al fianco del suo assessore, è stato prontamente messo in croce dai politici e dalla stampa di sinistra, per aver ipotizzato che si potesse trattare di legittima difesa e aver ribadito l'assunto a lui (ma non solo a lui) tanto caro: la difesa è sempre legittima.

Ed è vero: la difesa è sempre legittima, il che non significa che si possa sparare per eccesso di legittima difesa o peggio, volontariamente, senza una giustificazione.

Quindi lasciamo lavorare in pace gli inquirenti ed attendiamo il responso delle indagini.

Nel frattempo, facciamo due considerazioni.

La prima è che secondo certa (dis)informazione, in Italia circolerebbero sette milioni di armi in mano a un milione e duecentomila detentori di porto d'armi. Peccato che nel computo delle prime rientrino anche le armi da caccia e quelle per il tiro sportivo (a segno ed al piattello) che sono la stragrande maggioranza e nei secondi, anche i porti d’armi uso caccia e sportivo, che sono anch'essi ovviamente la stragrande maggioranza.

È noto a tutti i soggetti che gravitano in questo settore, che né le armi da caccia né quelle da tiro si possono “portare” in giro per le città, ma solo “trasportare” ed in tutti i casi non sono utilizzabili come armi da difesa. Altrettanto noto è che un porto d'armi uso caccia o sportivo non ti autorizza a “portare” un arma, ma solo a “trasportarla”. Un distinguo non da poco, perché “portare” configura la disponibilità all'uso immediato dell'arma, quindi arma carica e fuori custodia, mentre “trasportare” configura l'esatto contrario, ovvero l’indisponibilità all'uso, perché essa è scarica e riposta in una custodia chiusa.

La caccia alle streghe che Letta ed i suoi compari stanno scatenando in queste concitate ore, non ha quindi ragione d'essere. La totalità dei detentori di porto d'armi, ha la fedina penale immacolata, requisito primo e fondamentale per iniziare l'iter per il rilascio di qualsiasi porto d'armi, che prevede successivamente una visita psico fisico attitudinale ed un attestato di idoneità al maneggio armi, rappresentato dal congedo militare o da corso e successivo esame presso un Tiro a Segno Nazionale.

Quello che invece è fin troppo evidente a chi vuol vedere le cose come stanno, è che la stragrande maggioranza degli episodi di uccisioni o ferimenti dovuti ad armi da fuoco, vede utilizzate armi non censite, utilizzate da criminali non in possesso di regolare porto d'armi. Mi rendo conto che per i dem nostrani avere l'opportunità di scimmiottare i dem a stelle e strisce in lotta contro la National Rifle Association, sia un'occasione da non farsi sfuggire, ma qui da noi la situazione è clamorosamente diversa e i comuni cittadini che vogliono possedere ed usare legalmente armi, sono soggetti a controlli rigorosi.

Quindi, “stai tranquillo, Enrico”, i porti d'armi non si trovano nei pacchetti delle patatine o nelle uova di Pasqua e le sparatorie per strada all’americana, qui le fa solo la delinquenza organizzata, non i cittadini ammodo.

La seconda considerazione, qualora la condotta di Adriatici non fosse stata aderente al criterio di legittima difesa, è la “chiamata in correo” che i legali dell’assessore potrebbero fare nei confronti dello Stato italiano. Cito quanto scritto su “La Stampa”, notoriamente non un quotidiano di destra, anzi: “...ha precedenti per droga, per rapina, per furto, una sfilza lunga così di decreti di espulsione che gli fanno un baffo.” Posto che nessuno dei succitati reati, sia presi singolarmente che cumulativamente, ha come pena l'esecuzione nella pubblica piazza a pistolettate, visto oltretutto che la pena di morte in Italia non esiste più, viene comunque da chiedersi perché mai questo galantuomo, lasci l’amata moglie e due adorati figlioli in Marocco, per rimanere clandestinamente in Italia a delinquere e soprattutto perché lo Stato glielo permetta. Se la legge avesse fatto il suo corso, Youns l’altra sera sarebbe forse stato tra le braccia della moglie e dei figli a casa sua, o più probabilmente a farsi sparare da qualche assessore leghista marocchino, ma sempre a casa sua.