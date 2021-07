Quattro eccellenze Suism-Unito gareggiano alle Olimpiadi di Tokyo

Nella spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, che si aprono oggi 23 luglio, sono presenti quattro eccellenze SUISM, Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie dell’Università di Torino. Due sono atleti e due sono tecnici della nazionale.

Sul tatami dei Giochi Olimpici scenderà Nicholas Mungai, laureato in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport, corso di laurea magistrale di UniTo. Classe 1993, Mungai è un atleta della nazionale di Judo e gareggia per la categoria -90Kg. Originario di Pistoia, è il numero 23 del ranking mondiale. A marzo ha vinto l’argento al Grand Slam di Tbilisi.

E ci sarà anche Luigi Busà, studente medagliato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive a Torino, karateka della nazionale, che gareggia nella categoria -75 kg. Classe 1987, originario della provincia di Siracusa, Busà è un campione plurimedagliato: 11 medaglie in Premier League, di cui 7 ori in bacheca; 13 volte campione italiano nei 75 Kg, è terzo nel ranking olimpico.

Anche due docenti SUISM guideranno gli atleti in gara. Il primo è Francesco Bruyère, docente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport, nonché tecnico della nazionale azzurra di Judo. Nel 2005, Bruyère ha vinto la medaglia d'argento, categoria -73 kg, ai campionati mondiali di judo del Cairo. In campo internazionale ha vinto, in oltre, tre World Cup: a Roma, Tallinn e Miami.

Il secondo è Salvatore Loria, docente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport, tecnico della nazionale di Karate. Loria è stato un atleta plurimedagliato a livello internazionale nella specialità kumite: bronzo mondiale a squadre nel 2004 in Messico; 2 ori, 8 argenti e 8 bronzi ai campionati europei.