Bardonecchia, inaugurata la mostra “Passeggiando tra i colori” di Bruno Blanc

Sabato 24 è stata inaugurata al Palazzo delle Feste “Passeggiando tra i colori”, mostra personale con esposte più di trenta quadri e litografie prodotte da Bruno Blanc , talentuoso pittore nato a Bardonecchia il 25 settembre 1946, iscritto all’Accademia di Belle Arti di Torino e, per due sessioni estive, all’Accademia di Salisburgo sotto la guida di Vedova e Zao Wou Ki. Artista indipendente nel suo genere che non appartiene a nessuna tendenza né ad un gruppo, pittore moderno di motivi molto comprensibili, ha esposto le sue opere in numerose gallerie d’arte e oggi lavora nel suo studio di via Medail 85 a Bardonecchia.

“Sono felicissima - ha detto una visibilmente commossa Carola Scanavino - per il grande successo dell'inaugurazione. Tra il pubblico c’erano tanti suoi estimatori, compresi dei pittori, ma soprattutto tanti amici. Il calore e l'affetto erano palpabili e travolgenti. Bruno meritava tutto questo, è un'anima bella, gentile e profondissima e i doni che ho ricevuto passeggiando tra i suoi colori in questo lungo periodo di preparazione sono inestimabili. Mi hanno regalato nuovi occhi sul mondo e nuove chiavi per aprire nuove porte. Ringrazio ancora di cuore l'Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco Francesco Avato e l'Assessore alla cultura, Chiara Rossetti, per aver creduto in questo progetto e averlo sostenuto e invito tutti, veramente tutti, da qui al 15 agosto a concedersi una bella e indimenticabile passeggiata tra i colori di Bruno Blanc”.