Perdono il cellulare sul luogo del furto e tornano a riprenderlo: arrestati

Due ladri arrestati in via Barbaroux

Hanno cercato di svaligiare un negozio di via Barbaroux, ma, scoperti, nella fuga hanno perso il cellulare per strada. E' successo lunedì, alle 3 di notte.

Il titolare, che abita proprio sotto l'esercizio, se n'è accorto a causa del forte rumore prodotto dai ladri. Urlando, ha messo in fuga i malintenzionati, finché lo squillo di un telefono non ha attirato la sua attenzione. Era la fidanzata del ladro, che chiedeva chi avesse il cellulare. Intuito che si trattasse della coppia appena fuggita, l’uomo ha semplicemente risposto di averlo con sé e di venire pure a riprenderlo. Subito dopo, ha allertato il 112.

La polizia ha quindi fermato i due ladri, un trentaquattrenne con numerosi precedenti di polizia per furti ai danni di esercizi commercial e una trentaseienne con precedenti per invasione di terreni ed edifici. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.