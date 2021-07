Regio Opera Festival, tutto esaurito per il "Concerto di mezza estate" con Juraj Valčuha

Venerdì 30 luglio alle ore 21 il maestro Juraj Valčuha sale per la prima volta sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio per dirigere il Concerto di mezza estate, appuntamento concertistico clou del Regio Opera Festival. L’ondeggiare del grano e dei papaveri al ritmo di un valzer estivo schiude un paesaggio dalle tinte russe. Un fenomenale sabba notturno rapisce l’attenzione, prima che le gesta del più famoso schiavo ribelle e sinuose melodie orientaleggianti prendano il sopravvento. Suggestioni e immagini evocate dal programma del concerto che prevede: L’estate, dal balletto Le stagioni op. 67 di Aleksandr Glazunov; Una notte sul Monte Calvo di Modest Musorgskij, poema sinfonico nella versione per coro e orchestra, baritono solista Lorenzo Battagion; Spartacus, suite n. 2 dal balletto omonimo di Aram Chačaturjan; Danze polovesiane dall’opera Il principe Igor di Aleksandr Borodin. Il Coro, impegnato nella Notte sul Monte Calvo e nelle Danze polovesiane, è istruito da Andrea Secchi.

Premio Abbiati 2018 come migliore direttore d’orchestra, Juraj Valčuha è Direttore musicale del Teatro di San Carlo di Napoli dall’ottobre 2016, nonché Primo Direttore Ospite della Konzerthausorchester di Berlino, ed è stato Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dal 2009 al 2016. Dal suo debutto a oggi, è salito sul podio delle orchestre più prestigiose quali i Münchner Philharmoniker, Gewandhausorchester di Lipsia, Staatskapelle di Dresda, Berliner Philharmoniker, l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, le orchestre americane di Pittsburgh, Chicago, Cleveland, Los Angeles, San Francisco, National Symphony e New York Philharmonic, Philharmonia di Londra, Filarmonica della Scala e Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Innumerevoli le tournée con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Le ultime due stagioni lo hanno visto impegnato con la Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, New York Philharmonic, San Francisco e Pittsburg Symphony, BBC Symphony, Philharmonia, Wiener Symphoniker, Münchner Philharmoniker, con le orchestre di Radio Francoforte, Amburgo, BBC Londra, la Konzerthausorchester a Berlino e in tournée nelle capitali baltiche, nonché con le Orchestre dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’OSN Rai.



Proseguono gli appuntamenti gratuiti del Festival, per offrire musica alla città e per condividere il lavoro dei nostri artisti. Il Regio propone, questa volta, una prova di scena aperta a ingresso gratuito, che avrà luogo nella Galleria Tamagno del Teatro Regio. Sabato 31 luglio dalle ore 15 alle ore 17.30, il cast e la regista di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (in programma il 7, 10 e 12 agosto) proveranno alcune scene dell’opera insieme al Coro Teatro Regio Torino diretto dal maestro Andrea Secchi e al Coro di voci bianche istruito dal maestro Claudio Fenoglio. Occasione preziosa per conoscere il lavoro dei cantanti con il regista e per carpirne i segreti. La messa in scena dell’opera è di Anna Maria Bruzzese, nel ruolo di Nedda Valeria Sepe, Jonathan Tetelman sarà Canio, Misha Kiria Tonio, Andrea Giovannini Peppe e Alessio Arduini Silvio.