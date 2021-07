Macchinato.com: offerte di macchine e attrezzature per officine, laboratori, aziende e DIY

Con Macchinato.com bastano davvero pochi click per acquistare compressori, ponti sollevatori moto, saldatrici, betoniera, banchi sega e quanto altro possa servire ad artigiani, officine meccaniche ed esperti di fai-da-te. Prodotti che fanno riferimento ai brand leader (come FERVI e Femi Job Line), in pronta consegna e con spedizione gratuita per ordini di oltre 300 euro. Senza contare le occasioni di risparmio delle “Offerte a tempo”.

È una proposta strutturata per fornire una risposta puntuale alle necessità di privati e aziende, e si compone di sette sezioni principali: Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per edilizia, Macchine per la pulizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro. I marchi presentati sono tra i migliori del settore, come Optimum, LTF, Holzmann e molti altri ancora.

Se poi scendiamo nei particolari della sezione riservata alle segatrici raccoglie, incontriamo centinaia di articoli espressione di brand quali Femi, Nebes e Imet. Mentre nella proposta di troncatrici, ci sono modelli di Holzstar, Bosch, Femi, Compa, Pegic e altri marchi top di gamma. Scorrendo tra gli scaffali digitali si trovano poi levigatrici, macchine per la lavorazione della lamiera, piegatrici, sabbiatrici, tagliapiastrelle, eccetera.

L’attenzione alla qualità, anche in rapporto al prezzo, è uno dei punti di forza della proposta, che si nutre della passione per il lavoro di un team giovane e dinamico e di un’esperienza decennale nel mondo della ferramenta. Nonostante sia un progetto avviato nel 2018, infatti, Macchinato poggia su solide basi.

Altro plus dello store è la tutela del cliente, che approfitta di una shopping experience semplice e sicura in ogni momento. I pagamenti avvengono con metodi privi di rischi, la spedizione richiede pochi giorni ed è gratuita per acquisti superiori a 300 euro.

La sezione “Offerte a tempo” permette di acquistare a prezzi ancora più vantaggiosi una proposta orientata alla qualità. Merito di sconti speciali che portano a tante concrete occasioni di risparmio.