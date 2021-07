Cambia l'amore con il passare degli anni?

Con il passare degli anni le persone maturano e cambiano ad ogni livello, fisico, chimico e psicologico. Non tutti però cambiano allo stesso modo o nella stessa direzione. Alcune donne invecchiando apprezzano sempre di più la sicurezza di un focolare sereno, mentre altre si sentono attratte dalla vivacità dei ragazzi più giovani. In questa sede prenderemo in esame questo secondo tipo di donne, le famigerate Cougars.

Dove incontrarle

Per Cougar si intende una donna già matura che però apprezza la compagnia di uomini decisamente più giovani, spesso anche con la metà dei suoi anni. Una cougar potrebbe essere interessata ad un rapporto a lungo termine, ma in generale sono più propense a rapporti occasionali inseriti in una cornice d’avventura piuttosto che di rapporto stabile.

Il modo più semplice per incontrarne una andando a colpo sicuro è attraverso una piattaforma per incontri online specializzata in questa particolare fetta di utenza. Naturalmente un sito non vale l’altro e conviene sempre informarsi bene su quali siano le migliori piattaforme per incontri con cougar del momento.

In alcune per esempio il matchmaking avviene secondo un metodo manuale mentre in altre si può godere anche dell’assistenza di intelligenza artificiale in grado d’identificare punti di compatibilità precisi.

Le differenze tra una piattaforma ed un'altra possono essere anche sostanziali ed è quindi bene cercare informazioni per trovare quella più adatta alle proprie necessità o aspettative.

Perché una cougar al posto di una coetanea?

Per gli uomini e soprattutto per quelli giovani, l’amore è una questione di conquista che nutre l’ego e fortifica la personalità dell’uomo, donandogli sul lungo termine una mentalità vincente e sicuramente più carisma.

Essere in grado di conquistare una donna più grande è un po' come andare fuori scala, non si tratta semplicemente della ragazza più bella tra le proprie amiche, ma di qualcosa che va oltre e che normalmente è considerata come irraggiungibile.

Un'altra ragione per la quale le cougar possono essere in certi frangenti della vita preferibili alle coetanee, è che sono in linea generale più propense a rapporti meno impegnativi o più orientati al piacere fisico che al costruire qualcosa di stabile assieme per il futuro, zero stress e solo vantaggi insomma.

I motivi che spingono un ragazzo a preferire le donne più grandi possono quindi essere molteplici, ed alla fine dei conti è quello che forse conta meno. Piace quel che piace, il perché la maggior parte delle volte non lo sa nemmeno il diretto interessato.

Errori da non commettere

Le Cougar cercano ed apprezzano uomini sensibilmente più giovani di loro, ma cercano pur sempre uomini e non certo bambini, è quindi importante mostrare sicurezza di sé e personalità. Questo è un punto importante da sottolineare a maggior ragione se siamo in un contesto da relazione che sta assumendo carattere di stabilità piuttosto che rapporto occasionale, perché in questa situazione è possibile che la differenza di età rappresenti per lei motivo di dubbi ed imbarazzo che bisogna cercare di non alimentare ulteriormente.

Un altro errore comune consiste nello scambiare l’apprezzamento che lei mostra per la tua energia con un invito ad eccedere, ricorda che una cougar è prima di tutto una donna matura che ha già superato da tempo l’età degli eccessi.

Conclusione

Parlare di cougar fino a un paio di decenni fa era come parlare del mitico uomo delle nevi, tutti sapevano di cosa si parlasse ma nessuno l’aveva mai visto. Con l’avvento dei siti per appuntamenti oggi è molto più facile creare comunità specifiche e rendere possibili anche gli incontri più improbabili. Piccoli vantaggi di un progresso a portata di mano.