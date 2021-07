Weekend di musica e teatro in alta quota con Scenario Montagna

Continuano gli appuntamenti con Scenario Montagna, il festival estivo tra le montagne piemontesi. Questo weekend doppio appuntamento: sabato 31 con il “concerto-camminante” nel parco naturale della Val Troncea con l’attore e cantautore Orlando Manfredi, domenica 1 agosto tre concerti diffusi tra gli scorci più suggestivi di Sauze D’Oulx con Music in The Street.

Sabato 31 luglio, dalle ore 9, Pragelato - PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA

UNA MONTAGNA DI CANZONI (IEP! - I tinerari Escursionistici Personalizzati)

Prezzo 15 euro

Non capita tutti i giorni di avere uno dei nostri cantautori “indie” più interessanti che cammina (e suona) insieme a voi. Cantautore, attore e drammaturgo, Orlando Manfredi ha scritto canzoni, spettacoli teatrali e il libro “Il cantautore va a Santiago!”, ricevendo negli anni numerosi riconoscimenti. Con il debutto discografico Intimo rock (2010) si esibisce in apertura di artisti come Afterhours, Paolo Benvegnù, Marco Parente, Perturbazione, Woodpigeon (CA). Collabora con Subsonica e Gatto Ciliegia vs il Grande Freddo alla realizzazione della colonna sonora originale del film La scoperta dell’alba di Susanna Nicchiarelli, con Sergio Rubini e Margherita Buy. Viene invitato al Pavese Festival con il recital originale Un posto per volare, Opera lieve per Tenco e Pavese (Santibriganti Teatro), scritto e interpretato con Luca Occelli. Idea e sviluppa From Orlando to Santiago, progetto artistico “on the road” con cui racconta la Crisi Globale dal punto di vista di chi cammina, attraverso un blog di viaggio, un disco di canzoni originali, uno spettacolo-concerto, un libro e una TED conference. Scrive per anni le “divagazioni cantautorali a piedi” per la rivista on line “Greenews”.

L’ultimo progetto Storifilìa (2019) pone al centro la “proprietà narrativa” della canzone ed è co-prodotto dal prestigioso FolkClub.

Ha scritto canzoni, testi teatrali e il libro Il Cantautore va a Santiago (2017, Fusta editore).

“Una montagna di canzoni” è il suo nuovo “concerto-camminante” che ci condurrà lungo le tracce che la canzone italiana ha disseminato riguardo alla montagna. un format tra cammino, salute e cultura, che indaga il rapporto tra territorio e creazione artistica, con particolare attenzione a quelle montagne in miniatura che sono le canzoni. Un percorso musicale lungo i sentieri del Parco Naturale della Val Troncea.

Domenica 1 agosto, dalle ore 16, Sauze D’Oulx.

MUSIC IN THE STREET

Evento gratuito

Un concerto a cielo aperto diffuso per il paese. Dalle ore 16 fino a sera grandi e piccini potranno divertirsi a girare per le vie di Sauze alla scoperta degli scorci più suggestivi, sulle note di tre ensemble musicali di diversi generi e sonorità. Gli artisti che si esibiscono in Music in the street di Scenario Montagna sono:

· VINS

Vins, al secolo Simone Maritano, classe 2000, è un cantautore torinese che si approccia al mondo della musica sin da piccolo. Artista di strada che scrive, compone e produce le sue canzoni. Suona la chitarra e il pianoforte. Al ritorno di un viaggio attraverso l'Italia, compiuto nell'estate 2020 in sella ad una bicicletta con la chitarra in spalle, scrive il suo nuovo singolo “Giorni Grigi” intento a far rivivere tutte quelle emozioni che solo un' avventura così può darti. A marzo 2021 firma l’uscita del nuovo singolo “Distanti” con l’etichetta discografica ReloadMusic powered by SonyMusic. Un’esibizione in solitaria, quella di Vins a Sauze d’Oulx, ma con un tocco elettronico grazie alla sua inseparabile loop station.

THE ROCKET MEN

Non una semplice cover band ma quasi una reincarnazione del grande Elton John. Tribute band italiana di Elton John, capitanata dall’estroso Alex Cordero al piano e alla voce, capace di impersonare come pochi il grande Elton. Nello show “Acoustic trio”, Alex Cordero al piano e alla voce propone le migliori hit di Sir Elton John, con l’aiuto della chitarra di Marco Giacone e delle percussioni di Marco Carlone.

· LI BARMENK

Provate a non ballare, quando suonano i maestri della musica occitana! Capitanati da Enea Berardo, da più di 20 anni Li Barmenk sono tra i più conosciuti ed apprezzati interpreti della tradizione musicale occitana. Barmenk significa “abitanti di Balme”, ma anche abitanti delle rocce, di quelle Bàrmess, in cui trovavano riparo i nostri progenitori, i Celti. Una musica rustica e semplice che sembra venire da tempi ormai remoti.Come l'antico patois francoprovenzale ancora parlato in queste valli, arroccate tra Piemonte e Savoia, Vallese e Valle d'Aosta, alle pendici delle vette più alte d’Europa.

Entrambi gli eventi hanno prenotazione obbligatoria. Per informazioni: info@scenariomontagna.it o 375 7314882.

www.scenariomontagna.it