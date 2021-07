"Gusto in quota" a Sestriere e "Gusta Pragelato" per scoprire i sapori di montagna in vacanza

Torna alla Casa del Colle di via Pinerolo 7/b a Sestriere il tradizionale appuntamento estivo di “Gusto in Quota”. Anche nell'attuale situazione sanitaria, i produttori, gli Enti e le associazioni che sostengono l’iniziativa, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, hanno voluto mantenere i tre incontri estivi e non mancano gli spunti dovuti alla presenza di qualificati relatori ed esperti, medici e professionisti nei vari settori. Gli assaggi finali sul posto non saranno possibili, ma il pubblico potrà portarsi a casa i cibi cucinati in confezioni anti-Covid.

Per iniziativa del Comune di Sestriere, del Consorzio turistico Via Lattea, dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, di Turismo Torino e provincia e di numerose associazioni valsusine e pinerolesi, la manifestazione inizierà sabato 7 agosto , con un omaggio alla frutta e verdura come piacere quotidiano. Saranno le dottoresse Giovanna Paltrinieri e Susanna Spagna del servizio Igiene degli alimenti e nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell'Asl TO3 ad introdurre alla conoscenza e al consumo della frutta e della verdura, di particolare attualità, visto che il 2021 è stato dichiarato dalla FAOInternational year of fruit and vegetables. Alberto Bunino presenterà i prodotti della sua azienda biologica e biodinamica “Terre di frutta” di Cavour. L’appuntamento del 7 agosto si concluderà con la presentazione della Cartina del Gusto Sestriere, una sorpresa e un prodotto turistico utile per tutti coloro che salgono al Colle.

G iovedì 12 agosto è in programma l'incontro con i tecnici dell'ONAF, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, che illustreranno le caratteristiche di alcuni formaggi tipici delle montagne olimpiche. A seguire la presentazione del formaggio del Dahù, tipico della bassa Val Chisone, che richiama, anche nella forma irregolare, il mitico animale alpino, di cui si potrà conoscere l'Enciclopedia completa, curata dall'editrice Lar di Perosa Argentina. Sempre il 12 agosto è in programma la presentazione del vino Baratuciat, prodotto con le uve provenienti dagli omonimi vitigni della Valle di Susa.

Sabato 14 agosto ci sarà un omaggio a Dante Alighieri, per i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. L’avvocato Alberto Negro, delegato di Pinerolo dell'Accademia Italiana della Cucina, insieme alla giornalista e organizzatrice di eventi culturali Alessandra Maritano, introdurranno letture e spunti originali dedicati alla cucina dell’epoca a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Lo chef Franco Giacomino del ristorante “La Betulla” di Trana illustrerà le sue riproposizioni della cucina ai tempi di Dante e suggerirà alcune ricette da riproporre anche in chiave di attualità. Per informazioni e per partecipare agli incontri si può contattate l’ufficio turistico di Sestriere al numero telefonico 0122-755444 o scrivere a info.sestriere@turismotorino.org