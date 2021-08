Estate "pazza" su Torino e provincia: ancora instabilità e possibili nubifragi

Ancora forti precipitazioni in vista, per Torino e provincia

Su Torino e provincia, la settimana inizierà ancora con instabilità a causa di un vivace flusso di correnti umide atlantiche che cozzeranno contro l’aria più calda presente nei bassi strati. Ne nascerà una miscela veramente esplosiva con tanta energia da dissipare in temporali che nel pomeriggio-sera mercoledì dovrebbero assumere nuovamente la caratteristica di veri e propri nubifragi: vento, fulmini, rovesci intensi di pioggia, grandine faranno crollare il momentaneamente il termometro, con colonnina di mercurio al di sotto di valori estivi al Nord Ovest, mentre il Centro-Sud d’Italia boccheggerà sino a Venerdì.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 02 Agosto a giovedì 05 Agosto

Annuvolamenti irregolari il mattino con spazio ad ampi sprazzi soleggiati, cumuliformi il pomeriggio con possibili temporali pomeridiano-serali, in prossimità dei rilevi in estensione poi a tutto il Nord Ovest, comprese zone costiere. Si replica domani, mentre un peggioramento più marcato è atteso mercoledì, dapprima sul Piemonte Nord-occidentale dal mattino, in rapida estensione con nubifragi diffusi. Giovedì migliora

Termometro in calo su valori massimi e minimi mercoledì

Minime in pianura intorno 15- 19°C e massime 21 - 27°C.

In pianura venti deboli Nord. Rinforzi con venti a raffica nelle celle temporalesche attive

Da venerdì 06 Agosto

Annuvolamenti irregolari oggi, ipotesi temporali pomeridiani su rilievi e pianura domani e domenica