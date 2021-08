Tennis in piazza: dopo il centro, racchette e palline si spostano in zona Falchera

"Il tennis è stato uno degli sport che durante la pandemia si è potuto ricominciare a praticare prima rispetto ad altri. C'è un allargamento della base dei praticanti e spero che le Nitto ATP Finals possano ulteriormente migliorare questo trend".

Dopo la due giorni in zona Falchera, il tennis in piazza si prende qualche giorno di vacanza. Gli appuntamenti torneranno a fine agosto, con un ricco programma che occuperà anche buona parte del mese di settembre. Ecco il calendario completo.

3a tappa – 28/29 agosto - Mirafiori – Piazza Livio Bianco zona Arena

4a tappa - 4/5 settembre - Piazza d’Armi

5a tappa – 11/12 settembre - Corso Cairoli

6a tappa - 18/19 settembre - Piazza San Carlo

L'appuntamento, per tutte le tappe, è dalle ore 10 alle ore 19, tanto di sabato quanto di domenica. Un momento di divertimento imperdibile per tutti coloro che vogliano sperimentare quanto è bella quella che per i prossimi cinque anni si trasformerà in una vera e propria città del tennis.