Universiadi, Lo Russo e Berruto (Pd): "Governo dia garanzie a Torino, non si perda tempo"

"Il Governo si attivi subito per dare le garanzie necessarie per lo svolgimento delle Universiadi di Torino nel 2025". Lo dichiarano Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra a Sindaco di Torino e Mauro Berruto, responsabile nazionale sport del Partito democratico.

"Il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali - continuano - affronti subito il tema delle Universiadi, Torino dopo aver battuto Stoccolma non può rimanere nell’incertezza della programmazione di un evento che la riporterebbe tra i grandi palcoscenici mondiali sportivi. Abbiamo - sottolineano - avuto la grande delusione per i Giochi Olimpici invernali, ora si eviti di perdere tempo prezioso e si arrivi prima della scadenza del 15 agosto con il meritato e forte sostegno del Governo. L'immenso valore rappresentato dallo sport di cui, una volta di più ci siamo accorti in questi meravigliosi giorni olimpici, stride con l’incertezza di queste settimane - concludono - e danneggia l’immagine della nostra Torino la cui tradizione sportiva e olimpica meritano rispetto e considerazione”.

"Il ritardo cui stiamo assistendo per l'ottenimento delle garanzie da Roma per la realizzazione delle Universiadi a Torino ci lascia perplessi e preoccupati", ha aggiunto il segretario del Pd Piemonte, Paolo Furia. "Fino a poco fa non sembrava ci fossero problemi a confermare gli impegni presi (85 milioni in conto capitale e 26 di spesa corrente da parte del Governo, cui si sommano i 10 milioni della Regione e i 3 degli Atenei). Oltre a sollecitare il Governo a fare in fretta, unendoci alla preoccupazione espressa dal CUS in questi giorni, vorremmo chiedere perché solo oggi l'Assessore Regionale leghista allo Sport Fabrizio Ricca tuona contro i ritardi del Governo e solo domani correrà a Roma per risolvere i nodi evidentemente ancora irrisolti praticamente fuori tempo massimo. Data anche l'appartenenza politica del Capo dell'Ufficio dello Sport presso il Governo, Michele Sciscioli, che è la stessa di Ricca, ci si sarebbe aspettati ben altra capacità di reazione. Siamo invece praticamente 'ai rigori': i termini contrattuali scadranno a Ferragosto e sarebbe stato utile avere l'impegno del Governo entro la fine della settimana scorsa per procedere con le questioni burocratiche. L'Assessore Regionale Sarà forse stato troppo impegnato nella campagna elettorale per le Comunali di Torino, per accorgersi per tempo che qualcosa non andava?" Questa regia pasticciata e confusa sta a dimostrare che se le Universiadi ci saranno, sarà grazie all'impegno dei tanti e tante che ci hanno lavorato in questi mesi, a partire dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino, e nonostante la scarsa attenzione di chi avrebbe dovuto fare tutto in tempo e senza fibrillazioni, anche in Regione".