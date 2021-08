Lino Pettazzi neo commissario della Lega a Moncalieri: “Qui per ricostruire, dopo scelte sbagliate da parte di chi mi ha preceduto”

“Sono qui su preciso mandato del nostro Segretario Federale, Matteo Salvini, con l’obiettivo di imprimere un passo più incisivo alla gestione della sezione e dell’attività politica sul territorio”. Così l’on. Lino Pettazzi, neo commissario della Lega a Moncalieri, si presenta agli iscritti e agli elettori del Carroccio.

“Il commissariamento di una sezione – continua Pettazzi - non è mai una scelta che si fa a cuor leggero, ma deriva da scelte sbagliate che sono state effettuate da chi ha guidato a livello locale il nostro partito nella campagna elettorale del 2020. Arturo Calligaro ha dapprima gestito in maniera errata la formazione delle liste, con una superficialità che ha creato attrito con gli alleati. Successivamente, con malafede risultata evidente sulla base della documentazione disponibile, per interessi estranei a quelli del partito, ha ignorato e disatteso le indicazioni dei Segretari provinciale e regionale. Infine, cosa ancor più grave, ha negato le proprie responsabilità, cercando di scaricarle su altri con condotte istituzionalmente ed eticamente non accettabili. Il risultato finale, purtroppo, è che oggi in comune a Moncalieri ci ritroviamo con un gruppo consiliare eletto che non risponde alla Lega, ma a logiche estranee al nostro Movimento”.

“Amo profondamente il nostro Piemonte – conclude l’on. Pettazzi - e la Lega, in cui milito da 25 anni: confido nella collaborazione di tutti voi per ripartire, anche qui a Moncalieri, con un percorso condiviso e di crescita: dobbiamo saper ascoltare la nostra gente, le persone comuni che ci circondano, e dare voce in maniera incisiva alle loro istanze: partendo da sviluppo economico e sicurezza, le due leve fondamentali su cui costruire benessere e serenità delle nostre comunità locali”.