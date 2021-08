Piazzetta Borgo Dora, uomo ferisce una persona con un taglierino e minaccia i poliziotti: arrestato

Venerdì pomeriggio, poco dopo le 16, transitando in v ia Andreis , gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, notano un uomo che sbracciando attira la loro attenzione. Immediatamente, notano anche la presenza di un'altra persona con un taglierino in mano.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo brandisce il taglierino in direzione degli agenti i quali, tuttavia, nonostante l’atteggiamento non collaborativo dell’aggressore, riescono a disarmarlo .

Gli agenti appurano, poi, che la persona armata, un sessantunenne rumeno, in precedenza, aveva prima offeso delle persone che stazionavano in piazza Borgo Dora e poi ne aveva ferita una con un fendente al fianco sinistro. La persona ferita, un connazionale dell’aggressore, veniva trasportata in ospedale in codice giallo, con una prognosi di 7 giorni.