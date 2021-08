Ippodromo di Vinovo, il 4 agosto 88 cavalli al via: saranno impegnati in 8 corse

Aperto per ferie: succederà per tre volte in agosto all'Ippodromo di Vinovo unico impianto del trotto attivo questo mese nel Nord Ovest. E così non devono stupire gli 88 cavalli impegnati nelle 8 corse in programma mercoledì 4 a partire dalle 19.10

La prova più ricca della serata sarà la sesta, il Premio Perù riservato ai 4 anni impegnati sulla distanza del doppio km e suddivisi in tre nastri. Favorito della vigilia è BestOfDream Trio, ennesimo allievo dei Gocciadoro che ha messo insieme diverse belle vittorie prima di una 'rottura' a Napoli. Lo interpreta Alessandro Gocciadoro che sulla sua strada troverà avversai credibili come Brillant Ferm affidato nell'occasione ad Andrea Farolfi, ma anche Buffon Zs con Mauro Baroncini e Bananarama Jet, nelle mani di Santo Mollo.

In apertura di programma il Premio Lima per i 2 anni: sono alle loro prime uscite o quasi, ma l'attenzione va a chi ha fatto intuire buoni mezzi come Dimitri Ferm, ancora con Farolfi, o Dubhe Prav insieme a Santo Mollo. Interessante anche il Premio Nazca per Gentelmen, un doppio km riservato a cavalli anziani con 11 al via.

Ingresso gratuito per tutti e attivo per tutta la sera il Fill’Hippo’s Ristora.