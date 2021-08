Divertimento e adrenalina al Bike Park di Monginevro

Avete voglia di provare le emozioni della downhill, ovvero dei percorsi di mountain bike interamente in discesa, risalendo in quota con gli impianti di risalita?

A Monginevro, alla frontiera tra Francia e Valsusa, si trova un Bike Park adatto a tutti i livelli, dal principiante al biker esperto, bambini compresi. Il tutto a poco più di un’ora da Torino.

Il Bike Park di Monginevro si estende dalla cima dei Gondrans (2460 m) alla partenza delle Chalmettes (1850 m), per più di 600 metri di discesa tra alpeggi e boschi di larici. Le 8 piste, dalla verde alla nera in ordine di difficoltà, sono state concepite per offrire forti sensazioni, con salti, gobbe e curve paraboliche.

Quest’estate la Regia degli Impianti di risalita di Monginevro ha effettuato diversi lavori di miglioramento del Park, aggiungendo nuove rampe, accentuando le curve di alcune piste, e migliorando la segnaletica per aumentare la sicurezza di ciclisti e escursionisti.

Il ticket di accesso va dalle 3 ore ai 10 giorni e da quest’anno può essere acquistato comodamente online su skipass.montgenevre.com.

La mappa del Bike Park: https://skipass.montgenevre.com/it/bikepark

Listino prezzi: https://skipass.montgenevre.com/it/tarifs-ete-2021